Denetimsiz kliniklere dikkat

İstanbul'da 11 Kasım'da günlerde saç ekimi ve diş tedavisi için gelen İngiliz vatandaşı Mentor Rama'nın tedavi sürecinde hayatını kaybetmesi bu tür işlemler yapılırken alınması gereken tedbirleri ve olası senaryoları gündeme getirdi. SABAH'a konuşan uzmanlar, hayati önerilerde bulunarak dikkat edilmesi gereken detayları paylaştı.

Diş Hekimi Doç. Dr. İlhan Metin Dağsuyu: Denetim mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle merdiven altı kliniklerde yetkisiz kişilerce, sektörün finansal gerçekleriyle uyuşmayan derecede ucuz fiyatlarla tedavilerin yapılmasıdır. Kalite gözetilmeden ve tamamen para odaklı yürütülen bu yaklaşımlar, hem hastalar açısından hayati tehlikelerin oluşmasına hem de ülkemiz açısından ciddi bir güven kaybına neden olmaktadır.



Mentor Rama

Özellikle bu konuda devletin denetim mekanizmalarını güçlendirmesi, hastaların bu işi hakkıyla yapan klinikler, merkezler ve hastaneler konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca ciddi sigorta–tazminat regülasyonlarıyla, para odaklı ve riskli işlemler yapan merdiven altı klinik veya kişilerin ciddi bir bedel ödeyeceğini bilmesi; sektörde işini düzgün bir şekilde yapan sağlık kuruluşlarının mevcudiyetinin devamı ve korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Periodontist Dr. Çağdaş Çağlar Laçin: Komplikasyon maalesef her hekimin başına gelebilir. Çünkü her bireyde hatta aynı bireyde uygulanan aynı işlem farklı günlerde farklı sonuçlar doğurabilir. Bir de hatalı işlemler vardır. Bu işlemlere Malpraktis denir. Komplikasyondan farkı uygulamanın yanlışlığı ya da yanlış/eksik uygulanması nedeniyle hastanın zarar görmesidir. Yaşanan bu olayın bir komplikasyon mu yoksa malpraktis mi olduğunu anlamak için otopsi sonuçlarını beklemek gerekir.