Deneyap’a başvurular başladı

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefleyen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 2026 dönemi için öğrenci kabul sürecini başlattı. 81 ilde, 36 ay ücretsiz eğitim verilecek atölyeler için 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıflar ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapabilecek. Eğitimlerde, yazılım, robotik, yapay zekâ, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi birçok alanda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek.

"YANLARINDAYIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medyadan yaptğı açıklamada, "Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın her daim yanındayız" dedi.