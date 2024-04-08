Deneyen inanamıyor! Prizlerden kurtulacak, bir daha "şarjım bitti" demeyeceksiniz...

İphone 15 serisine kullanılan yeni bir özellik ise bu noktada en çok konuşulanlardan biri: "Yeni USB-C bağlantı noktası"

iPhone 15 modelleri de dahil olmak üzere tüm Apple ürünleri artık Lightning kablosu ve bağlantı noktasının yerine, bundan sonra USB-C bağlantı noktalarına sahip olarak kullanıcılara sunulacak.