Deneyen inanamıyor! Prizlerden kurtulacak, bir daha "şarjım bitti" demeyeceksiniz...

İphone 15 serisine kullanılan yeni bir özellik ise bu noktada en çok konuşulanlardan biri: "Yeni USB-C bağlantı noktası"
iPhone 15 modelleri de dahil olmak üzere tüm Apple ürünleri artık Lightning kablosu ve bağlantı noktasının yerine, bundan sonra USB-C bağlantı noktalarına sahip olarak kullanıcılara sunulacak.
Avrupa Konseyi, AB'de pazarlanan tüm yeni akıllı telefonların, tabletlerin, kameraların ve diğer elektronik cihazların 2024 sonbaharına kadar USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olması gerektiğine karar verdi.
Bu nedenle Apple için çok büyük bir pazar olan Avrupa'da satış yapabilmesi için şirketin yeni kurallara uyması gerekiyordu.
Apple henüz kablosuz USB-C şarjını tanıtmamış olsa da, elinizde bir kablo varsa cihazlarınızı "birbirleriyle" şarj edebilirsiniz.
USB-C bağlantı noktasına sahip olması şartıyla diğer iPhone 15'leri, kendi telefonunuzla şarj edebilirsiniz.
Milyonlarca kişiye ulaşan viral bir tweet'te, bir Apple kullanıcısı bu yöntemi gösterdi. Üstelik bu gönderi, yaklaşık 5 milyon kez görüntülendi.
Birçok kişi "bu yöntemi bildiklerini" söylese de, binlerce insan bu özellikten haberdar değildi. Sıklıkla bahsedilen şarj sorunuyla mücadele etmenin bir yöntemi olarak bu gönderiye "teşekkür eden" binlerce yorum bıraktı.