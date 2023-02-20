Denge taş sütunları ‘hasar yok’ diyor

Diyarbakır'da800 yıl önce yapıldığı bilinen Sur ilçesindeki Ulu Cami Külliyesi girişindeki Mesudiye Medresesi'nde o dönem depremin yapıya verdiği hasarı görmek amacıyla yerleştirilen denge taş sütunlar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası da dönmeyi sürdürüyor. Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız "Bu sütuncelerin sorunsuz bir şekilde dönmeye devam etmesi ve deprem sonrası durumunda herhangi bir değişikliğin olmaması yapının depremden zarar görmediğinin göstergesidir" dedi.