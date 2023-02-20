Haberler Yaşam Haberleri Denge taş sütunları ‘hasar yok’ diyor
Giriş Tarihi: 21.2.2023

Denge taş sütunları ‘hasar yok’ diyor

Denge taş sütunları ‘hasar yok’ diyor
Diyarbakır'da 800 yıl önce yapıldığı bilinen Sur ilçesindeki Ulu Cami Külliyesi girişindeki Mesudiye Medresesi'nde o dönem depremin yapıya verdiği hasarı görmek amacıyla yerleştirilen denge taş sütunlar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası da dönmeyi sürdürüyor. Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız "Bu sütuncelerin sorunsuz bir şekilde dönmeye devam etmesi ve deprem sonrası durumunda herhangi bir değişikliğin olmaması yapının depremden zarar görmediğinin göstergesidir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe şiddetli depremler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Diyanet’ten gazeteci Altaylı hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Bir Küçük Gün Işığı'nda Dila’nın tehlikeli oyunu
CHP’li vekillerin ‘istismar’ dönüşümü: Kentsel dönüşümü engellediler! Deprem bölgesinde siyaset yaptılar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
‘Kapıyı açtığımda karşımda Nurdağı’nı gördüm’
ARKADAŞINA GÖNDER
Denge taş sütunları ‘hasar yok’ diyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA