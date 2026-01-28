Dengesini kaybedip düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, Merkez ilçeye bağlı Nar Kasabası Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlunun evinde kalan 81 yaşındaki Kiraz Doğan, gece saatlerinde tuvalete gitti. Odasına dönmek istediği sırada dengesini kaybeden Doğan, düşerek başını duvara çarptı.

Gürültü üzerine uyanan oğlu, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri de yönlendirildi. Adli tabip tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Kiraz Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.