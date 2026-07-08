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Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:28

Dengesini kaybedip nehre düşen adam boğuldu

Adana'da arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra dengesini kaybedip, Seyhan Nehri’ne düştüğü öne sürülen Hasan Yağcı (59) boğuldu. Yağcı’nın cansız bedeni sudan çıkarılırken, yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Dengesini kaybedip nehre düşen adam boğuldu
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Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta arkadaşlarıyla içki içen Hasan Yağcı, iddiaya göre; dengesini kaybedip Seyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışmayla Yağcı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Yağcı'nın yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin ardından Yağcı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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