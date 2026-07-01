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Giriş Tarihi: 1.07.2026 09:27 Son Güncelleme: 1.07.2026 09:51

Deniz Akkaya Kartepe’de gözaltına alındı

Podyumların eski mankeni, sunucu ve oyuncu Deniz Akkaya’nın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde karıştığı bir kavga sonrasında emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Deniz Akkaya Kartepe’de gözaltına alındı
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İddiaya göre İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istediği belirtilen Akkaya'nın, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleştiği öne sürüldü.

EVİ BİRBİRİNE KATTI İDDİASI

Yerleştiği günden bu yana evde sürekli huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü. Arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı ileri sürülen ünlü mankenin, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı iddia edildi. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında, Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin, Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

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#KOCAELİ

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Deniz Akkaya Kartepe’de gözaltına alındı
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