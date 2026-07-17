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Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:19

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

AA
Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal başkentte son yolculuğuna uğurlandı
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Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Baykal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Özel, törende Aksakal ve Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, namazın ardından Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören 88 yaşındaki Olcay Baykal, 15 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

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#DENİZ BAYKAL #ANKARA

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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal başkentte son yolculuğuna uğurlandı
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