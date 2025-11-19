Haberler Yaşam Haberleri Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte oyuncu Deniz Çatalbaş'ın dizileri
Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:38

Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yapımcı Acun Ilıcalı yeni sezon kadrosuna dahil olan sürpriz bir ismi daha duyurdu. Tescilli güzel, oyuncu ve eski profesyonel basketbolcu Deniz Çatalbaş Ünlüler & All Star kadrosuna katılan son isim oldu. Peki, hem podyum hem televizyon hem de spor kariyeriyle dikkat çeken Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2026'ya dahil olan sekizinci yarışmacının Deniz Çatalbaş olduğunu resmen açıkladı. Ilıcalı, "Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum..." ifadelerini kullandı. Sporcu geçmişi ve kamera önü deneyimiyle tanınan Deniz Çatalbaş'ın parkurlarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

28 Şubat 1995 İstanbul doğumlu Deniz Çatalbaş, çeşitli kulüplerde baketbol oynamasının ardından Best Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştur. Modellik ve sporculuk kariyeri ardından televizyona da adım atan ünlü isim Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alacak.

Son dönemde yer aldığı Arka Sokaklar dizisindeki Aslı Komiser rolüyle tanınan genç oyuncu "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Aşk ve Gurur" projelerde de yer aldı.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Murat Arkın

Meryem Boz

Deniz Çatalbaş

