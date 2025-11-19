Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte oyuncu Deniz Çatalbaş’ın dizileri

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Survivor 2026'ya dahil olan sekizinci yarışmacının Deniz Çatalbaş olduğunu resmen açıkladı. Ilıcalı, "Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum..." ifadelerini kullandı. Sporcu geçmişi ve kamera önü deneyimiyle tanınan Deniz Çatalbaş'ın parkurlarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.
28 Şubat 1995 İstanbul doğumlu Deniz Çatalbaş, çeşitli kulüplerde baketbol oynamasının ardından Best Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştur. Modellik ve sporculuk kariyeri ardından televizyona da adım atan ünlü isim Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer alacak.