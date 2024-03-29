Deniz Doğan'dan ulaşım için önemli projeler! "Doğu ve Batı çevreyolu ile trafik yoğunluğunu azaltacağız"

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, Irmak ve Yeşil Mahallelerinde ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlerinde vatandaşları dinleyen Doğan, projelerini de anlatıyor. Gaziemir için kritik olan ulaşım sorunlarını çözmek üzere kapsamlı projeler geliştirdiklerini ifade eden Deniz Doğan, Doğu ve Batı çevreyolu projelerinin şehrin trafiğini rahatlatmak ve yaşam kalitesini artırmak için büyük önem taşıdığını söyledi.

"HEM İŞLERİMİZİ RAHATÇA HALLEDEBİLECEK HEM DE SEVDİKLERİMİZLE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİZ"

Gaziemir'in önünde çözülmesi gereken pek çok önemli mesele olduğunu vurgulayan Doğan, ''Ancak, bu zorluklarla dolu yolculuğumuzda yalnız değiliz. Hemşehrilerimizin desteği ile bu yola çıktık. Geleceğe dair hayallerimiz ve projelerimiz var. Bu projelerin temelinde, Gaziemir'in ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri yer alıyor. Yapacağımız işlerin, hepimizin yaşam kalitesini yükselteceğine ve kentimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Özellikle ulaşım konusunda yaşadığımız sıkıntıları çözmek için önemli adımlar atacağız. Yeni yollarla trafiği rahatlatmak, güvenli yürüyüş yolları oluşturmak ve kentimizin her köşesine erişimi kolaylaştırmak için çalışacağız. Bu sayede hem işlerimizi rahatça halledebilecek hem de sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirebileceğiz.'' dedi.

DOĞU ÇEVRE YOLU PROJESİ

Gaziemir için geliştirdiği yeni yollar projelerinden bahseden Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, ''Yeni yollar projelerimiz Doğu ve Batı çevreyolu olmak üzere iki bölümden ve Evka-7 yürüyüş yolundan oluşuyor. Bu projelerden ilki olan Doğu çevreyolunun, Sarnıç bağlantısında havalimanı istikametinde başlayıp İzmir Otokent kavşağına kadar devam etmesini oradan İzmir çevreyoluna bağlanmasını hedefliyoruz. Bu sayede Akçay Caddesi trafik yoğunluğunu ve Optimum AVM önündeki trafik yoğunluğunu büyük oranda trafiği azaltacağına inanıyoruz.'' dedi.

GAZİEMİR'İN BATISINDAN GEÇEREK HAVALİMANI KAVŞAĞINA BAĞLANACAK…

Deniz Doğan, Batı Çevreyolu ile de Uzundere Kavşağı ve Evka-7 üzerinden gelen yolun Gaziemir'in batısından geçerek Havalimanı Kavşağına bağlanmasıyla bu yöndeki okul ve hastane trafiği yoğunluğunun rahatlatılmasını amaçladıklarını belirterek, ''Tehlikeli ve karanlık bir yol kullanmak zorunda kalmadan güvenli bir şekilde evlerine ulaşım sağlayabilecek. Gaziemir'imizin artan nüfusu ile büyüyüp gelişen Evka-7 bölgesine tek ulaşım yolu araçlarla olduğunu, vatandaşların güvenli yaya ulaşımı sağlayacak Evka-7 yürüyüş yolu da bir diğer projesi olacağını söyleyen Doğan, ''Bu sayede Evka-7'de oturan vatandaşlarımız tehlikeli ve karanlık bir yol kullanmak zorunda kalmadan güvenli bir şekilde evlerine ulaşım sağlayabilecek ve yürüyüşlerini tamamlayabileceklerdir.'' dedi.