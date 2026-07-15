Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da acı olay! Serinlemek için deniz yasağını çiğnediler: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:29

Trabzon’da acı olay! Serinlemek için deniz yasağını çiğnediler: Ölü ve yaralılar var!

Trabzon'un Of ilçesinde, olumsuz deniz koşulları nedeniyle uygulanan yüzme yasağına rağmen serinlemek için denize giren İran uyruklu 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin tedavisi sürüyor. İşte detaylar…

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Trabzon’da acı olay! Serinlemek için deniz yasağını çiğnediler: Ölü ve yaralılar var!
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Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Of ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde, ÇAYKUR Çay Fabrikası karşısındaki sahilde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Bahram Doudkanlouymilan (35), Omid (33) ve Zeynelabidin Doudkanlouymilan (33), dalgaların etkisiyle suda çırpınmaya başladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu sudan çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Durumu ağır olan Bahram Doudkanlouymilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Omid ile Zeynelabidin Doudkanlouymilan'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, Karadeniz'de etkisini sürdüren olumsuz deniz koşulları nedeniyle uygulanan yüzme yasaklarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TRABZON

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Trabzon’da acı olay! Serinlemek için deniz yasağını çiğnediler: Ölü ve yaralılar var!
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