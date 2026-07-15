Trabzon’da acı olay! Serinlemek için deniz yasağını çiğnediler: Ölü ve yaralılar var!

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

Durumu ağır olan Bahram Doudkanlouymilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Omid ile Zeynelabidin Doudkanlouymilan'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, Karadeniz'de etkisini sürdüren olumsuz deniz koşulları nedeniyle uygulanan yüzme yasaklarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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