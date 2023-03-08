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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:09 Son Güncelleme: 8.3.2023 15:09

Denizbank Çalışma Saatleri – Denizbank Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Bankalarla ilgili en çok merak edilenlerden biri bankaların açılış saatleridir. Denizbank müşterileri tarafından 2023 Denizbank çalışma saatleri merak ediliyor. Denizbank açılış saatleri, diğer bankalarla aynıdır. Denizbank kaçta açılıyor, dediğimizde sabah saatlerinde açıldığını öğreniriz. Hafta içi Denizbank saat kaçta açılıyor sorusuna 09.00 ‘da açıldığı yanıtını verebiliriz. Peki, Denizbank kaçta kapanıyor, sorusuna yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Denizbank Çalışma Saatleri – Denizbank Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Ülkemizde birçok banka vardır. Bir bankaya gitmek istediğimizde açılış saatini bilmiyorsak öğrenmek için internete başvururuz. 2023 Denizbank çalışma saatleri, sabah saatlerinde başlar. Denizbank açılış saatleri, hafta içi her gün aynıdır. Denizbank kaçta açılıyor, sorusunun yanıtı her gün için aynıdır. Hafta içi Denizbank saat kaçta açılıyor¸ sorusuna 09.00'da yanıtını veririz. Denizbank kaçta kapanıyor, dediğimizde 17.00'de kapanıyor yanıtını veririz.

Denizbank Çalışma Saatleri

Ülkemizin önemli bankaları arasında sıralamada yer alan Denizbank hizmetlerine devam ediyor. Slogan olarak hayata "Hayat Deniz'de Güzel!" diyerek bankacılığın yeni yüzünü sizlere göstermektedir. Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank of Russia bankasına ait olan özel mevduat bankası olmaktadır. İlk olarak bakanın sahibi Avrupa'nın lider kamu bakası olan Dexia grubuna ait olmuştu. Denizcilik sektöründe finansman olarak kaynak sağlamak amaçlı kurulup zamanla genişleyerek büyümüştür. İlk kuruluş tarihi 1938 yılı olarak gösterilmiştir.

Denizbank'ın çalışma saatleri hafta içi sabah 09.00 ve 17.00 arasındadır.

Denizbank Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Denizbank hafta içi her sabah 09.00'da açılmaktadır. Akşam ise 17.00'ye kadar hizmet vermektedir. Öğle tatiline 12.30'da giren Denizbank 13.30'da tekrar mesaiye başlamaktadır.

Denizbank Cumartesi ve Pazar hizmet vermemektedir. Denizbank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir. Banka şubeleri kapalı olduğu zamanlarda ise İnternet bankacılığı ve ATM'leri kullanabilirsiniz. Ayrıca müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

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Denizbank Çalışma Saatleri – Denizbank Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?
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