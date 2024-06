Denizde 1 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı

Mersin Valiliği koordinesinde düzenlenen Deniz ve Güneş Festivali, çeşitli etkinliklerle başlayan festival kapsamında, plaj voleybolu, jet ski, flyboard gösterileri, yüzme, kano ve yelkenli yarışları düzenlendi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı personeli, festivalde denizde 1 kilometrelik Türk bayrağı açarak gösteri yaptı.

1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın da kutlandığı etkinliğe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki heyet ve çok sayıda vatandaş, Pompeipolis sahilinde Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter ve gemiler eşliğinde sergilenen flyboard gösterilerini izledi.

Mezitli ilçesindeki Soli Pompeopolis Antik Kenti'nin dünyanın en eski, en kadim antik kentlerinden birisi olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Soli Pompeopolis'in bir antik kent olmanın ötesinde aynı zamanda dünyanın en eski limanlarından birini bünyesinde barındırıyor. Soli demek, güneş demek. Geçtiğimiz yıllarda Mezitli ilçemizde Güneş Festivali adı altında etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 1 Temmuz'un da Kabotaj Bayramı olması hasebiyle hem Kabotaj Bayramı'nı kutlamak, bu vesileyle de Güneş Festivali'ne bir isim daha eklemek suretiyle Deniz ve Güneş Festivali olarak turizm ve tanıtım maksatlı bir faaliyete döndürmek istedik" dedi.

"Denizin üstünde 1 kilometre uzunluğunda şanlı bayrağımız yer alıyor"

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Türkiye'nin deniz kıyısı itibarıyla 8 bin 333 kilometre uzunluğa sahip, bunun 321 kilometresinin Mersin'de yer alıyor. Mersin'in bir sahil şehri, Akdeniz'in hemen kıyısındayız. Akdeniz, malumunuz bizim mavi vatan olarak addettiğimiz, nitelendirdiğimiz kara sularımızı içeren bir değerimiz. Biz bu etkinliklerle bir yandan Kabotaj Bayramı'mızı kutlamış oluyoruz. Bu bayram vesilesiyle dünden bugüne hem aziz ecdadımızın karada olduğu gibi denizde vermiş olduğu mücadeleleri hatırlıyoruz, aziz ecdadımızı yad ediyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'nı topyekun bir şekilde herkesin kattığı katılımıyla inşa ettiğimiz bu günlerde bir yandan denizlerimize dikkat çekmek, bir yandan da bunu yaparken tabii deniz demek elbette ki bir yönüyle stratejik bir önemi ifade ediyor, bir yönüyle ekonomiyi, bir yönüyle turistin hasılı denizle ilgili bütün konuları gündemimize gelmiş oluyor" diye konuştu.

Vali Pehlivan, "Bu yönüyle elbet denizlerimize dikkat çekmek ve bununla birlikte özellikle de bir ziyaretçinin, bir turistin arayıp da bulabileceği hemen hemen her şeye sahip olan Mersin ilimizin turizm potansiyeline de dikkat çekmeyi arzu ediyoruz. O yüzden bu Güneş Festivali'ni Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle birleştirdik. Düzenlenen etkinlikle bugünün ayrı bir güzelliği var. Kabotaj Bayramı öncesi denizlerde bayrağımızı dalgalandırdık. Şu anda denizin üstünde 1 kilometre uzunluğunda şanlı bayrağımız yer alıyor" dedi.

"Havaalanımız açılış için gün sayıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının bir heyetle Mersin'e geldiğini ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını belirten Vali Pehlivan, "İnşallah yakında Cumhurbaşkanımızdan gün bekliyoruz. Havaalanımız açılış için gün sayıyor. Dolayısıyla havaalanımızın da açılmasıyla ilimizde sanayisinden tarımına birçok sektörde hareketlilik olacağı gibi, turizm sektöründe de hareketlilik çok daha fazla artacak. Bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz. Acenteler, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da bizlerle turizm sektörü paydaşlarımızla iletişim halindeler. Hep birlikte göreceğiz. Güzel Türkiye'mizin güzel ili Mersin'imiz her geçen gün her alanda kalkınıp gelişmeye, basamakları birer birer yukarılara çıkmaya devam edecek. Mersin'imizin yıldızı parlayacak. Tıpkı Türkiye'mizin her geçen gün yıldızının parladığı ve geleceğe her geçen gün emin adımlarla, güçlü adımlarla ilerlediği gibi" diye konuştu.