’Denizde 1.5 saat ölüm kalım mücadelesi verdik’

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'de feribot kazasında can yeleklerini giyerek kurtulan Adanalı Kaya ailesi yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Hüseyin (42) ve Zeynep Kaya (37) çifti, çocukları Fatma Ada (11), Mira (9) ve Duru Kaya (8) ile yaklaşık 1.5 saat açık denizde yardım beklediklerini anlattı. Olay sırasında Kızı Fatma Ada'nın 4 kaburgasının kırıldığını anlatan Zeynep Kaya, "Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi. Geminin altında bir patlama sesi geldi. Kaptan manevra yapınca gemi ters dönmeye başladı. Suya atladık, 1 dakika sonra zaten battı. Suda 1.5 saat ölüm kalım mücadelesi verdik" dedi. Hüseyin Kaya ise "Çok korktuk. Gözümüzün önünde insanlar öldü. Kurtulduğumuza şükrediyoruz" dedi.