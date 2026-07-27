Denizde boğularak can veren aynı aileden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Mersin'in Tarsus İlçesi Kulak Mahallesi deniz tarafında meydana gelen olayda, 5 kişilik aile denize geldi. Yüzmeye başlayan 42 yaşındaki baba Savaş, anne Zehra (39), kızları Fatma Öztürk (16) ile annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) ve yeğen Halil Öztürk (16) dalgaların arasında bir anda kayboldu.

Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, vatandaşların da yardımıyla Fatma Öztürk bulunarak sudan çıkarıldı. Fatma Öztürk hastaneye kaldırılırken kurtarma çalışmalarında anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp yeğenin bulunması için gecede çalışmalarını sürdüren ekipler, 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün de cansız bedenine ulaştı. Halil Öztürk'ün de cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.