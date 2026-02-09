Haberler Yaşam Haberleri Denizde bulunan cansız bedenin kimliği belirlendi!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 22:12

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz üzerinde hareketsiz halde bulunan cansız beden Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bulunan cansız bedenin Demirel Kaymaz'a ait olduğu belirlenirken, Üçüz kardeşlerden biri olduğu öğrenilen Kaymaz'ın elektrikli motosikletle sahile geldiği, burada bıraktığı eşyanın içinde, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı bir not çıktığı iddia edildi.

Gemlik Körfezi açıklarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin Demirel Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi.

'ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR'

Üçüz kardeşlerden biri olduğu öğrenilen Kaymaz'ın elektrikli motosikletle sahile geldiği, burada bıraktığı eşyanın içinde, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı bir not çıktığı iddia edildi.

Gemlik'te oturduğu öğrenilen Kaymaz'ın cenazesi, yarın memleketi Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz