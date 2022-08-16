Denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

YAKINLARINA BİLGİ VERİLDİ

Polis yaptığı incelemede cesedin mermer ustası olan Muhammet Doğan'a ait olduğunu belirledi. Yakınlarına bilgi verildi. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan kardeşleri tarafından alındı. Toprağa verilmek üzere Konya'nın Çumra ilçesine götürüldü. Harun Doğan ağabeyinin çok iyi yüzme bildiğini belirterek, "Muhammet ağabeyim profesyonel yüzücüydü. Suda boğulması imkansız. İlk duyduğumuzda inanamadık. Adli Tıp raporunu bekleyeceğiz." diye konuştu