Denizde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda vatandaşlar açıkta su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler üzerinde şort ve tişört bulunan şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis cesedin bulunduğu noktada yaptığı aramada kayalıklarda cep telefonu ve cesede ait cüzdan buldu.
YAKINLARINA BİLGİ VERİLDİ
Polis yaptığı incelemede cesedin mermer ustası olan Muhammet Doğan'a ait olduğunu belirledi. Yakınlarına bilgi verildi. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan kardeşleri tarafından alındı. Toprağa verilmek üzere Konya'nın Çumra ilçesine götürüldü. Harun Doğan ağabeyinin çok iyi yüzme bildiğini belirterek, "Muhammet ağabeyim profesyonel yüzücüydü. Suda boğulması imkansız. İlk duyduğumuzda inanamadık. Adli Tıp raporunu bekleyeceğiz." diye konuştu