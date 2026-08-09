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Giriş Tarihi: 9.08.2026 22:39

Denizde can pazarı: 2 kişi kurtarıldı, 14 yaşındaki çocuk boğuldu!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısına aldırış etmeyen 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Denizde can pazarı: 2 kişi kurtarıldı, 14 yaşındaki çocuk boğuldu!
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Samandağ Kaymakamlığı geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlçemizde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacağından denize girilmesi yasaktır" paylaşımı yapılmıştı.

Uyarılara aldırış etmeyen Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki Mehmet Ali H. dalgalara kapılarak denizde kayboldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramalarda çocuğun cansız bedeni bulundu. Mehmet Ali H.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan, denizde dalgalara kapılan 3 kişinin verdikleri mücadele kameraya yansıdı.

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#SAMANDAĞ #HATAY

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Denizde can pazarı: 2 kişi kurtarıldı, 14 yaşındaki çocuk boğuldu!
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