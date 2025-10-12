Denizde can pazarı yaşanmış! 3 kişiye mezar olmuştu: Detaylar ortaya çıktı...

Acı olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu İlçesi'ne bağlı Güneyli Köyü'nde meydana geldi. Bu yıl balıkçılığa başlayan 4 arkadaş, Mustafa Yaldızlı'nın satın alarak kızlarının ismini verdiği "Merve -Ceylan" isimli tekneyle sabah saatlerinde balık tutmak için denize açıldı.

Teknenin kaptanı Ayhan Yavaş, Bolayır-Baklaburnu mevkiinde ağlarını denize bıraktı. Ancak ilerleyen saatlerde hava kötüleşti ve 4 balıkçının içinde bulunduğu tekne rüzgara kapıldı. Bu sırada Salih Kocaman ağları tekneye çekmek isterken denize düştü. Kocaman'ın denizde çırpındığını gören arkadaşları onu kurtarmak için peşinden atladı. Fakat tekne biranda rüzgarında etkisiyle alabora oldu.

Denizde adeta can pazarı yaşanırken, Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman(53) ve Mustafa Yaldızlı(46) dalgaların şiddeti ve üzerlerindeki balıkçı kıyafetlerin ağırlığı nedeniyle denizde kayboldu. Arkadaşlarına yardım edemeyeceğini anlayan Orhan Yavaş ise yüzerek sahile ulaştı.

Yavaş'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edilirken acılı haber saatler sonra geldi. Ayhan Yavaş ve Mustafa Yaldızlı'nın cansız bedenleri sahile vurmuş şekilde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölge yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise Salih Kocaman'ın cesedine ulaşıldı.

Teknelerinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybeden 3 balıkçı için Güneyli Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzerek sahile ulaşmayı başaran Orhan Yavaş ise cenazede güçlükle ayakta durabildi. Kardeşini toprağa veren Yavaş, "Öğleye doğru yağmur yağdı. Öğleden sonra denizde yaprak bile kımıldamıyordu. Akşama doğru ise fırtınanın geleceğini öğrenerek limana yöneldik. 3 saatlik yolun yolun son yarım saatinde fırtınaya yaklaştık. Bu sırada Salih ağları tekneye çekmek isterken denize düştü. Hepimiz peşinden atladık. Ancak dalgalar nedeniyle kısa sürede gözden kayboldular. "Saroz'un sağı solu belli olmaz derlerdi. Öyle de oldu. Deniz çarşaf gibiydi ama biranda döndü." Dedi.

