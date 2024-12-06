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Giriş Tarihi: 6.12.2024 15:43 Son Güncelleme: 6.12.2024 16:01

Denizde eller ve ayakları bağlı bulunmuştu: İbrahim Demir son yolculuğuna uğurlandı

İzmit sahilinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan 69 yaşındaki İbrahim Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Üç gündür kayıp olarak aranan Demir’in cansız bedeni, balıkçılar tarafından Ömer Türkçakal Bulvarı açıklarında fark edilmişti.

ABBAS ÇAKAR
Denizde eller ve ayakları bağlı bulunmuştu: İbrahim Demir son yolculuğuna uğurlandı

Dün sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç polisleri, cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan cesedin, 69 yaşındaki Fiskobirlik emeklisi İbrahim Demir'e ait olduğu belirlendi. Ailesi tarafından üç gündür kayıp olarak aranan Demir'in, Yuvacık'ta ikamet ettiği ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İbrahim Demir'in cenazesi, Fatih Mahallesi Tınaztepe Caddesi Orta Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından Ayazma Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

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Denizde eller ve ayakları bağlı bulunmuştu: İbrahim Demir son yolculuğuna uğurlandı
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