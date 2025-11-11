Denizde kadın cesedi bulundu

Polisi alarma geçiren olay saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı üzerinde yer alan falezlerin alt kısmında meydana geldi. Deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, deniz yüzeyinde genç kıza ait cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 15-20 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadına ait ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmasının ardından kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, verilen kayıp ihbarları üzerinde de çalışırken, parmak izinden de kimlik tespiti çalışmasının sürdüğü bildirildi.