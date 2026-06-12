Denizde kaybolan gencin sahile cansız bedeni vurdu

Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı.

70 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Ekipler Erlan Dzhumabekv denizde ve havadan ararken Kemer ilçesi Beldibi sahilinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 6 Haziran'da Serik'in Kadriye Mahallesi'nde denize girdikten sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolan Kırgızistan uyruklu otel çalışanı Erlan Dzhumabekov'in olabileceği ağırlık kazandı. Balıkçılar, Dzhumabekv canız bedeninin akıntıya kapılarak 70 kilometre sürüklendiğini kaydetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan vücut bütünlüğü bozulan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için aileden DNA örneği alındı. Eşleşmenin ardından cenazenin Kırgızistan'dan gelen aileye teslim edileceği kaydedildi.