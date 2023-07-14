Denizde kaybolan gençten acı haber

Kocaeli Darıca İlçesi Millet Bahçesinde yaşanan olayda, sıcaktan bunalarak denize girdiği iddia edilen ve henüz açık kimliği öğrenilemeyen bir çocuğun, kaybolduğu ileri sürüldü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi ile birlikte, bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 13 yaşında olduğu iddia edilen çocuğun elbiselerine ulaşılsa da, kendisine ulaşılamadı.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 45 dakika sonunda, ekipler kıyıya yakın bir noktada gencin hareketsiz bedenine ulaştı. Hemen ambulansa alınan genç hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan hastaneye kaldırılan gencin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği öğrenildi.