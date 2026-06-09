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Giriş Tarihi: 9.06.2026 17:35

Denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce girdiği denizde kaybolan otel personeli Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv (23) için ekipler denizden ve havadan arama çalışması yürütüyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv’i arama çalışmaları sürüyor
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Belek turizm merkezindeki bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde 6 Haziran'da arkadaşlarıyla denize girdi.

Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erlan Dzhumabekv'in bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

4 gündür izine rastlanılmayan Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANTALYA #SERİK #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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Denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmaları sürüyor
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