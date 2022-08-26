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Giriş Tarihi: 26.8.2022 12:36 Son Güncelleme: 26.8.2022 13:31

Denizde kaybolan küçük Burak'ın cesedi bulundu

İstanbul sıcak ve bunaltıcı havada Sarıyer’de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Boğulan baba denizden çıkarılırken kaybolan oğlunun bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları devam ederken küçük Burak’ın cansız bedeni kaybolduğu sahile 15 metre mesafede bulundu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Denizde kaybolan küçük Burak’ın cesedi bulundu

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17:00 sıralarında denize girdi.

Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları kaybolduğu saatten itibaren sahil ve çevresinde yoğunlaştı. Arama çalışmaları devam ederken sabah 07:30 sıralarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın kaybolduğu sahile 15 metre mesafede cansız bedenine ulaştı.

Denizden çıkarılan ceset Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Burak Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ümraniye Orta Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Denizde kaybolan küçük Burak'ın cesedi bulundu
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