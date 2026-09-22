Denizde kayıp arayışı sürüyor! Girne ve Silivri’deki facialarda 20 gündür haber alınamıyor

Silivri açıklarında ise 720 metre derinliğe batan gemideki 10 mürettebattan yalnızca birinci kaptanın cesedi su yüzüne çıkarken, diğer 9 denizciyi arama faaliyetleri 20'nci gününde aralıksız devam ediyor. Kayıp yakınları, kıyıda endişeli bekleyişlerini sürdürerek yakınlarının denizin dibinden çıkarılmasını talep ediyor.

"Filo Jet" isimli feribot, 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla alabora olarak batmıştı. Yaklaşık 500-550 metre derinlikteki enkazda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında bugüne kadar 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada kaybolan diğer kişileri arama çalışmaları 22 gündür devam ediyor.

KKTC'nin Girne kentinden Mersin Taşucu Limanı'na seyir halindeyken batan feribota ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan 9 şüphelinin tutukluluk halinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Mahkemede sunulan WhatsApp yazışmaları ve görüntülerde, geminin sol kızağındaki kırığın kaptanın bilgisi dâhilinde uygun olmayan yöntemlerle tamir edildiği ortaya çıktı.

SİLİVRİ'DE BATAN GEMİDEKİ 9 MÜRETTEBAT ARANIYOR

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle "Tuğberk İmamoğlu" battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 20 gündür aralıksız sürdürülüyor.

GEMİ KAPTANININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

14 Eylül öğle saatlerinde, batan gemiden 5 mil ileride bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede cesedin "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Birinci kaptan ailesi tarafından İskenderun'da toprağa verilirken, kayıp olan diğer 9 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör