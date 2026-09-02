Denizde palamut bereketi

Türkiye genelinde 15 Nisan'da başlayan su ürünleri av yasağı sona erdi. 2026-2027 av sezonunun başlamasıyla Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun başta olmak üzere Karadeniz'de balıkçılar gece yarısı "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

İLK AĞLAR SERİLDİ

Sabah Gazetesi muhabiri Özgür Özdemir, Trabzon'un Araklı ilçesinden 35 kişilik mürettebatıyla ilk avına çıkan Adem Baba isimli gırgır teknesiyle denize açıldı. Bölgede gece boyu serilen ağlar palamut ve istavritle doldu.

Balıkçılar, bu sezon özellikle palamudun bol olacağını belirterek vatandaşlara uygun fiyatlı balık müjdesi verdi.

'AĞLAR DOLDU'

Tekne kaptanı Yakup Reis, palamut açısından umutlu olduklarını dile getirerek, "Görünen o ki iki yıldır görünmeyen palamut bu sezon bol olacak. Ağlar palamutla doldu. Balık bol olursa vatandaşlarımız da uygun fiyata balık tüketebilecek" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Süleyman Uzun da sezonun ilk avından memnun olduklarını söyledi. Uzun, "Yeni sezona hayırlısıyla başladık. Ağlarımız palamut ve istavrit ile doldu. Trabzon, Sinop ve Ordu taraflarında balık avına devam edeceğiz. Bu sezon balık bol görünüyor" diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Karadeniz'de sezonun ilk günlerinde özellikle palamut ve istavrit avındaki hareketlilik, balıkçılarda yüzleri güldürürken, bolluğun tezgâhlara ve fiyatlara da olumlu yansıması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör