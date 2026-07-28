Denizde yaşam savaşı hastanede sona erdi: Gazi dalgalara yenildi

Acı olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olarak görev yaparken gazi olan ve Gümüşhane'deki Kürtün Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan Ünal Cak, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra kuvvetli dalgaların etkisiyle suda çırpınmaya başlayan Cak'ı fark eden vatandaşlar, denize girerek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Ünal Cak, ambulansla Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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