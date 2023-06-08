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Giriş Tarihi: 8.6.2023 15:45 Son Güncelleme: 8.6.2023 15:47

Denizden 780 kilogram atık toplandı

Balıkesir'de 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde Bandırma sahil bandında temizlik çalışmaları yapıldı. Etkinlikte, Marmara Denizi'nde biyoçeşitliğin azalmasına dikkat çekildi. 1 saatte 780 kilo atık toplandı.

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
Denizden 780 kilogram atık toplandı

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyeler tarafından eş zamanlı olarak etkinlik kapsamında Bandırma'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğince 8 Haziran Marmara Denizi Günü farkındalığı yaratıldı. Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliğinin azalmasına dikkat çekildi. 1 saat içerisinde 780 kilo atık toplandı. Çıkan atıkların y0zde 80'i geri dönüştürülebilir olduğu için geri dönüşüm tesisine gönderildi. Etkinlikte, öğrenciler, dalgıç ekipleri ve belediye çalışanları görev aldı. Yapılan temizlik çalışmalarıyla, Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu kirlilik tehdidinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Denizden 780 kilogram atık toplandı
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