Denizden haç çıkardılar

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yılı Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayin ve Haliç'ten haç çıkarma töreniyle kutlandı. Aya Yorgi Kilisesi'ndeki töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos ayine katılanlarla Haliç sahiline yürüdü ve denize haç attı. Haçı çıkarmak için yaklaşık 30 kişi denize atladı. Vasilios Konstantinidis, haçı denizden çıkardı. Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde de 3 saat süren ayinin ardından kortej Tarihi Moda İskelesi'ne yürüdü. Burada da suya atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı yaklaşık 10 kişi denize atladı.