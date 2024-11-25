Denize düşen kız arkadaşının peşinden atladı

İstanbul Sarıyer Aşiyan sahilinde fotoğraf çekinmek isteyen bir kadın denize düştü. Arkadaşının düştüğünü gören bir erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Kısa sürede her ikisi de gözden kayboldu.Olay önceki gün saat 18.30 sıralarında, Aşiyan sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde fotoğraf çekinmek isteyen bir kadın denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören bir kişi de peşinden atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisi ile ikisi de kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gece yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemeyince dün sabah saatlerinde aramalar yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, denizde arama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı tekneler de su üzerinden arama yaptı. Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor.Yaşanan o anlar bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir teknenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin denize düştüğü anlar görülüyor. Bu sırada iskelede bulunan bir kişi de denize düşen kişinin peşinden atlıyor. Ardından da 2 kişi gözden kayboluyor.Balıkçı Kadir Akdere, "Dün gece bu arkadaşlar 18.00 sıralarında konuşuyorlar ve iki arkadaş video çekiyor. Kadının ayağı boşluğa gidince deniz düşmüş. Dün gece lodos çok sertti. Akıntı da sertti ve kaydılar. İkisi arkadaşmış, o atlıyor diğeri de kurtarmaya atlıyor. Ben de olsam bu suda yüzmek zordur, yüzme bildiğim halde. Her gün yüzdüğüm halde o suda sert suda zor durursun. Simit attık ama kayboldular" şeklinde konuştu.Bu arada denizde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bulunan vatandaşlar da balık tutmaya devam etti. Çoğu kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin, 'Olta atmayın' uyarılarına aldırış etmedi.