Denizlerdeki gizli ölüme dikkat

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, denizlerdeki gizli tehlike rip akıntısına karşı vatandaşları direnmemeleri konusunda uyararak akıntıya kapılanların heyecanla yüzme yeteneklerini kaybettiklerini söyledi. Kavurucu sıcaklıkların etkisini hissettirdiği Hatay'da vatandaşlar, serinlemek için Akdeniz'e akın ediyor. Denizlerdeki gizli tehlike olan rip akıntısının en çok görüldüğü bölgelerden olan Hatay'da vatandaşlar, akıntıya karşı direnmeleri sonucunda boğulma tehlikesi yaşıyorlar. Ölümle de sonuçlanan boğulma vakalarında, vatandaşları ölüme sürükleyen rip akıntısıyla ilgili İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, hayat kurtaracak uyarılarda bulundu. Prof Dr. Turan, ""Genellikle boğulma vakaları rip akıntısının çekimine karşı direnmelerden dolayı gerçekleşmekte" dedi.