Haberler Yaşam Haberleri Denizli çevreyolunda servis minibüsüne kamyon çarptı: Sürücünün babası hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:26

Denizli çevreyolunda servis minibüsüne kamyon çarptı: Sürücünün babası hayatını kaybetti!

Denizli'de işçi almak için çevreyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleyen servise, aynı yönden gelen kamyon çarptı. Kazada servis şoförünün babası hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Denizli çevreyolunda servis minibüsüne kamyon çarptı: Sürücünün babası hayatını kaybetti!

Acı kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde bekleme yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki kamyon, servis aracına çarpmamak için manevra yapsa da etkisi olmadı. Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı.

SÜRÜCÜNÜN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı'nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı'nın (70) yaşamını yitirdiği belirlendi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kamyon şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli çevreyolunda servis minibüsüne kamyon çarptı: Sürücünün babası hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz