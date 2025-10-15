Denizli çevreyolunda servis minibüsüne kamyon çarptı: Sürücünün babası hayatını kaybetti!

Acı kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde bekleme yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki kamyon, servis aracına çarpmamak için manevra yapsa da etkisi olmadı. Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı.