Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 15.10.2025 | 09:21 Denizli’de işçi almak için çevreyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleme yapan servise, aynı yönden gelen kamyon çarptı. Kazada servis şoförünün babası hayatı hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde beklemeye yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki kamyon ile servis aracına çarpmamak için manevra yapsa da etkisi olmadı. Kamyon dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı'nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı'nın (70), yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir süre tek şeride düşürülen trafik ise araçların çekilmesinin ardından normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.