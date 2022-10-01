Denizli Konya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Konya Denizli Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Denizli Konya arası kaç km sorusuna cevap bulmak için küçük bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Kullanacağınız vasıtalar, yolculuğunuzun süresini de doğal olarak etkileyecektir. Birbirine yakın olan bu iki şehir arasında seyahat etmek için havayolunun tercih edilmesi uygun bir seçim değildir. Otobüs ya da özel araç ile yolculuk yapılması çok daha uygundur. Özel araçla, otobüsle Konya Denizli arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Konya Denizli Arası Kaç Saat Sürer?

Konya ve Denizli arasındaki mesafe 387 km'dir. Özel aracınızla bu mesafe yaklaşık 4 saat 30 dakika sürecektir. Yol üzerinde vereceğiniz mola, yol çalışmaları ve izlenen güzergâh, doğal olarak yolculuk süresini de etkiler.

Otobüsle Konya Denizli Arası Kaç Saat Sürer?

Konya'dan Denizli'ye gidecekseniz, yolculuğunuzu otobüsle yapmayı da düşünebilirsiniz. Birçok firmanın bu iki şehir merkezi arasında sefer planı vardır. Otobüs ile bu yolculuk yaklaşık 5 saat sürecektir.