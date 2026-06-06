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Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:16

Denizli’de acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil depo duvarına ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti!

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerinin depo duvarına çarpması sonucu yaşlı karı koca yaşamını yitirdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Denizli’de acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil depo duvarına ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gözlek (80) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi 78 yaşındaki Ayşe Gözlek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ #KAZA

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Denizli’de acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil depo duvarına ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti!
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