Denizli’de acı kaza! Midibüs yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı: Meğer talihsiz adam telefonunu unutup…

CEP TELEFONUNU UNUTUP GERİ DÖNDÜ

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ak'ın servis minibüsü şoförü olduğu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçileri almaya giderken, durup alışveriş yaptığı markette unuttuğu cep telefonunu almak için, tekrar yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi.