Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de acı kaza! Midibüs yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı: Meğer talihsiz adam telefonunu unutup…
Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:07

Denizli’de acı kaza! Midibüs yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı: Meğer talihsiz adam telefonunu unutup…

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Servis şoförü olan Ak'ın markette unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçmek isterken canından oldu. 42 yaşındaki adama midibüs çarparken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Denizli’de acı kaza! Midibüs yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı: Meğer talihsiz adam telefonunu unutup…
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Kaza, önceki gün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunun Pınarkent Mahallesi kesiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Ak'a, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yan tarafındaki emniyet şeridinde ilerlediği ileri sürülen A.G. yönetimindeki midibüs çarptı.

TALİHSİZ ADAM YOLA SAVRULDU

Yola savrulan Ak, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin özel hastaneye kaldırdığı Ak, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Midibüsün şoförü A.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNU UNUTUP GERİ DÖNDÜ

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Ak'ın servis minibüsü şoförü olduğu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçileri almaya giderken, durup alışveriş yaptığı markette unuttuğu cep telefonunu almak için, tekrar yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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KAZA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anının da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ak'ın yol kenarındayken emniyet şeridinden ilerleyen midibüsün çarpmasıyla yola savurması yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ

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