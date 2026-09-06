Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de dehşete düşüren olay! İki grup arasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 6.09.2026 12:46 Son Güncelleme: 6.09.2026 12:50

Denizli’de dehşete düşüren olay! İki grup arasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede çıkan tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grubunda silahlarını çektiği korkunç çatışma kanlı bitti. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Denizli’de dehşete düşüren olay! İki grup arasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti!
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu'ndaki bir kafede meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından kafeye tabancayla ateş açıldı. Kafedekilerin de karşılık vermesi üzerine çakışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan ekipler Cumali Kazan (36) ve Ercan Kazan'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, Yaralılardan Suphi Bozat (40) da tedaviye alındığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DENİZLİ #MERKEZEFENDİ

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Denizli’de dehşete düşüren olay! İki grup arasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti!
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