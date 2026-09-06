Denizli’de dehşete düşüren olay! İki grup arasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan ekipler Cumali Kazan (36) ve Ercan Kazan'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, Yaralılardan Suphi Bozat (40) da tedaviye alındığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.