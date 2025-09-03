Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de doktor oğlu 2 saat boyunca işkence etmişti: Hafize Gönül Gümüş huzurevinde huzur bulacak
Geçtiğimiz günlerde Denizli'de 37 yaşındaki doktor, yatalak olan annesini 2 saat darp etmiş görüntüler dehşete düşürmüştü. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren talihsiz kadının işkence gördüğü anlar tüyler ürpertti. Doktor oğlu tarafından dövülerek komaya sokulan Hafize Gönül Gümüş'e devlet sahip çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

"PARA BUL BANA" DEYİP 2 SAAT BOYUNCA DARP ETTİ

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana.

Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAFİZE NİNE'YE DEVLET SAHİP ÇIKTI

Yeniasır'ın haberine göre; Mucize eseri yaşama tutunan Hafize Nine, tekrar evine geldi. Gümüş, önümüzdeki günlerde Denizli'deki bir huzurevine yerleştirilecek.

