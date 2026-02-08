Denizli’de feci kaza: 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 yaralı!

Kaza, Çameli ilçesi Fethiye karayolu üzerinde bulunan Üzümlü Mahallesi Çatal Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. yönetimindeki otomobil ile E.T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan durumu ağır olan 2 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli İl Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.