Denizli’de gölet faciasında yeni gelişme: İçeceğine ilaç atıp ölüme sürüklemiş!

DALGIÇ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.