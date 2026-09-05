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Giriş Tarihi: 5.09.2026 23:10

Denizli’de iki grup arasına silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafenin önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İHA
Denizli’de iki grup arasına silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi yürüyüş yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı.

#DENİZLİ

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Denizli’de iki grup arasına silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
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