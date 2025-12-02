Denizli’de kan donduran olay: Tüfekle oynayan lise öğrencisi arkadaşını öldürdü!

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi olan B.K., ailesiyle birlikte yaşadığı evine arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahanı'yi davet etti. Jahani, kız kardeşiyle birlikte B.K.'nın evine gitti. İddiaya göre, B.K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, silah birden ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığılması sonucu paniğe kapılan B.K. evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.