Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de kan donduran olay: Tüfekle oynayan lise öğrencisi arkadaşını öldürdü!
Giriş Tarihi: 2.12.2025 22:24

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.K., babasına ait ruhsatsız tüfekle oynadığı sırada silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar lise öğrencisinin evine davet ettiği arkadaşı Jahani’nin başına isabet ederken, 15 yaşındaki B.K., evden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler Jahani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evden kaçan B.K., ise kısa sürede yakalandı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi olan B.K., ailesiyle birlikte yaşadığı evine arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahanı'yi davet etti. Jahani, kız kardeşiyle birlikte B.K.'nın evine gitti. İddiaya göre, B.K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, silah birden ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığılması sonucu paniğe kapılan B.K. evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan B.K. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

