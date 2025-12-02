Denizli’de kan donduran olay: Tüfekle oynayan lise öğrencisi arkadaşını öldürdü!

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi olan B.K., ailesiyle birlikte yaşadığı evine arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahanı'yi davet etti. Jahani, kız kardeşiyle birlikte B.K.'nın evine gitti. İddiaya göre, B.K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, silah birden ateş aldı.