Denizli'de kanlı infaz! Kamyonetin içinde öldürüldü
Giriş Tarihi: 5.02.2026 11:21

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 32 yaşındaki Mehmet Ali Zengin, kamyonetin içinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki boş arazide bir kamyonetin içindeki kişinin hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ali Zengin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yarası olduğu öğrenildi. Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

