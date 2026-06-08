Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de kazalı lüks araçları change yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi: 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 8.06.2026 09:54

Denizli'de kazalı lüks araçları change yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi: 3 tutuklama

Denizli’de kazalı lüks araçları, başka araçlardan elde edilen parçalarla piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. 11 adet lüks otomobile el konuldu.

İHA Yaşam
Denizli’de kazalı lüks araçları change yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi: 3 tutuklama
  • ABONE OL

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik (change araç) suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda başarılı bir operasyona imza attı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, başta kaza nedeniyle hasar görmüş araçlar olmak üzere change işlemini sistemli bir şekilde yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

11 LÜKS ARACA EL KONULDU

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda neticesinde 11 adet lüks marka araca el konulurken, şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası ele geçildi. "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik (Change Araç)" suçlarından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DENİZLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de kazalı lüks araçları change yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi: 3 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA