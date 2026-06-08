Denizli’de kazalı lüks araçları change yöntemiyle piyasaya süren şebeke çökertildi: 3 tutuklama

11 LÜKS ARACA EL KONULDU

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda neticesinde 11 adet lüks marka araca el konulurken, şüpheli şahıslara ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası ele geçildi. "Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik (Change Araç)" suçlarından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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