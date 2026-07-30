Denizli’de korkutan patlama! Bahçe temizliği için yakılan ateş kontrolden çıktı: Ev tüp deposunu alevler sardı!

TÜP DEPOSUNDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ



Yangının evin yakınında bulunan tüp deposuna ulaşması üzerine büyük panik yaşandı. Alevlerin etkisiyle tüpler zaman zaman büyük gürültülerle patlarken, çevrede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine ulaşan ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağlayarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.