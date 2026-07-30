Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de korkutan patlama! Bahçe temizliği için yakılan ateş kontrolden çıktı: Ev tüp deposunu alevler sardı!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 12:18

Denizli’de korkutan patlama! Bahçe temizliği için yakılan ateş kontrolden çıktı: Ev tüp deposunu alevler sardı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Pınarkent Mahallesi'nde bahçe temizliği sırasında yakılan ateş kontrolden çıkarak kabusu yaşattı. Eve sıçrayan alevler yakındaki tüp deposuna da sıçrayarak patlamalara neden oldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Denizli’de korkutan patlama! Bahçe temizliği için yakılan ateş kontrolden çıktı: Ev tüp deposunu alevler sardı!
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre bahçe temizliği amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak önce kuru otlara, ardından Yaşar Taşdemir'e ait eve sıçradı.

ALEVLER EVİ VE ÇEVRESİNİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler evi ve çevresini sararken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

TÜP DEPOSUNDA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangının evin yakınında bulunan tüp deposuna ulaşması üzerine büyük panik yaşandı. Alevlerin etkisiyle tüpler zaman zaman büyük gürültülerle patlarken, çevrede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine ulaşan ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağlayarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

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EKİPLERDEN YOĞUN MÜDAHALE

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının büyüme riskini göz önünde bulunduran ekipler, farklı noktalardan müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek verdi. Bölgeye sürekli su takviyesi yapılarak çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi sağlandı.



ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#PAMUKKALE #DENİZLİ #YANGIN

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Denizli’de korkutan patlama! Bahçe temizliği için yakılan ateş kontrolden çıktı: Ev tüp deposunu alevler sardı!
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