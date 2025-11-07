Denizli’de ormana odun toplamaya giden çiftten kahreden haber: Cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu!

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti. Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi.