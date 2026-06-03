Denizli’de otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetmişti: 6’sının cenazeleri teslim edildi!

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit ve otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen ve oğlu Eyüp Miraç Şen'in cenazeleri Antalya'ya, Hayriye Arıkan ile Merve Erik'in cenazeleri Alanya'ya, Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ile üniversite öğrencisi Zehra Eyiol'un cenaze işlemlerinin ise Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığında devam ettiği öğrenildi.