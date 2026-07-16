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Giriş Tarihi: 16.07.2026 18:11

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tala, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA
Denizli’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Ömer Tala (23) idaresindeki 20 AKS 339 plakalı otomobil, Akyar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mustafa Duman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tala, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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#DENİZLİ #112 ACİL SAĞLIK

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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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