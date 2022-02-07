Denizli’de şeker komasına girdi, traktörle uçuruma yurvarlandı!

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Acılı aile ise gözyaşları içerisinde o anlar izledi.